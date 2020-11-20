Osmangazi'den online folklor

Halk Dansları Topluluğu, bünyesinde bulundurduğu 90 dansçıyla online eğitim programları geçekleştiriyor. Vedat Planalı nezaretinde gerçekleştirilen eğitimler, koronavirüs salgınından dolayı belediyenin sosyal medya hesaplarından naklen yayınlanıyor. Meraklıları, bir yandan oyunların inceliklerini öğrenirken, diğer yandan evlerinde keyifli vakit geçiriyor.

Vedat Planalı, “Bizler, topluluk olarak ulusal ve uluslararası platformlarda belediyemizi temsil ediyoruz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz eğitimlerimizi tedbirli bir şekilde yeniden başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Her hafta belirlediğimiz farklı koreografi üzerinden çalışmalar yaparak, gönülleri dans tutkusuyla dolu insanlarla buluşuyoruz” dedi.