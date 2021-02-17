Osmangazi'den online İngilizce kursu

Osmangazi Belediyesi'nin ‘Bir Dil Bir Hayat' projesi kapsamında online olarak gerçekleştireceği İngilizce kursu, toplam 4 hafta sürecek. Her yaştan 25 kişilik grupların oluşturulacağı programda, yabancı öğretmenler de eğitim verecek. A1 seviyesini başarıyla tamamlayan kursiyerlere ise Oxford as Academy Uluslararası Dil Okulları tarafından sertifika verilecek. Eğitime katılmak isteyenler, www.osmangazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Günümüzde yabancı dilin oldukça önemli olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, İngilizce bilmeyen Osmangazili kalmaması için ücretsiz olarak bu kursu düzenliyoruz. Pandemi sürecinde dil eğitiminden uzak kalan ve meslekî anlamda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza dil becerilerini geliştirme imkanı sunuyoruz. Kursiyerlerimiz, İngilizce'yi konuşma diliyle öğrenecek. Bu sistemin oldukça başarılı olacağına inanıyorum. Hemşehrilerimi kursa davet ediyorum” dedi.