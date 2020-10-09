Osmangazi'den personele diksiyon eğitimi

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, TRT Seslendirme Sanatçısı Deniz Çevik eşliğinde konuşmanın inceliklerini öğreniyor. Vatandaşla iletişim hâlinde olan toplam 50 personele Soğanlı Kültür Merkezi'nde eğitim veren Çevik, program kapsamında nefes, tonlama, beden dili ve söyleyiş özelliklerinin önemini aktarıyor. İletişim konusunda yeteneklerini güçlendiren personel ise 40 saat sürecek eğitim sonunda sertifikalarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına kursu düzenlediklerini belirten Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, “Bu kursta tek gayemiz doğru iletişim kurabilmek. Çünkü insan, gerek ikili iletişimde gerekse topluluklar karşısında daima konuşmak durumundadır. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımızın iletişim konusunda hassasiyeti arttı. Umarım, personelimiz en yakın zamanda eğitimlerini tamamlayarak hem kişisel hem de belediye vizyonunu en iyi şekilde temsil edecek” dedi.