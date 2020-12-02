Osmangazi'den rekor dezenfeksiyon

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü Mart ayından itibaren salgının yayılmaması için olağan üstü bir çaba ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, pandeminin başından bu yana ilçe genelinde 500 bin 842 bin noktada dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde tedbirlerini artırarak sürdürüyor. Halk sağlığını ön planda tutan ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Temasın yoğun olduğu ve virüsün bulaşma ihtimalinin bulunduğu kamu kurumları, meydanlar, otobüs durakları, ibadethaneler, aile sağlık merkezleri, eczaneler, kuaför ve berber salonlarında dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Mart ayından bu yanan toplam 500 bin 842 noktada dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri de basınçlı suyla yıkandıktan sonra dezenfektanlarla ilaçlanıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı halk sağlığını korumak adına belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Türkiye'nin dördüncü büyük ilçe belediyesi olduklarını ve büyüklüğün sorumluluğuyla örnek çalışmalar ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren özellikle temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verdik. Ekiplerimiz ilçenin dört bir yanında çalışma yürüterek temasın yoğun olduğu noktaları düzenli olarak ilaçladı. Mart ayından bu yanan toplam 500 bin 842 noktada dezenfeksiyon çalışması yaptık. Bu çok büyük bir rakam. Bu hastalığın son bulmasında hijyen önemli bir rol üstleniyor. İnşallah bizlerin çalışması ve vatandaşlarımızın da kurallara uyması ile birlikte bu salgını en kısa sürede atlatacağız” dedi.