Osmangazi'den sanat güneşine vefa gecesi

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi olan Zeki Müren, vefatının 26. yılında Osmangazi Belediyesi'nin düzenleyeceği programla anılacak.

Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Zeki Müren'i Anma Gecesi', bu yıl 19 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Nalan Höke Turan'ın üstlendiği müzik dolu gecede, TRT sanatçılarından Melihat Gülses sahne alacak. Sanat Güneşi'nin birbirinden sevilen eserlerinin seslendirileceği gecede Melihat Gülses'in yanı sıra Tanju Erol'un orkestra şefliğinde TRT sanatçıları Mine Geçili, Mehsem Özşimşir, Nusret Yılmaz ve Alp Arslan da Bursalılar'a müzik ziyafeti sunacak.

Vatandaşların ücretsiz olarak izleyebileceği konserde, sanat güneşinin unutulmaz şarkıları yankılanacak.