İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret

Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü’nde şehit annelerini unutmayarak bu özel günde yanlarında oldu.

Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmayarak bu özel günde yanlarında oldu.


Osmangazi Belediyesi'nin Halkla İlişkiler Birimi saha ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit annelerine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın selamlarını ileten ekipler, onların nazarında tüm annelerin gününü kutladı. Ekiplerin çeşitli hediyeler verdiği şehit aileleri, kendilerini bu özel günde unutmayarak yalnız bırakmadıkları için Osmangazi Belediyesi çalışanlarına ve Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.