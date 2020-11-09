Osmangazi'den Türkü Dolu Gece

Dr. Erdem Özdemir, Abdurrahim Karakoç türküleri seslendirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kültür sanat programlarını tedbirli bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak Ördekli Kültür Merkezi'nde ‘Abdurrahim Karakoç Türküleri' konseri düzenledi. Doç. Dr. Erdem Özdemir'in sahne aldığı konser, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Eşsiz müzik ziyafetinin sunulduğu türkü dolu geceyi evlerinden izleme fırsatı bulan vatandaşlar ise hoşça vakit geçirdi.

Abdurrahim Karakoç'un ömrünü hem Anadolu'nun hem de Türk Milleti'nin güzelliklerine adadığını belirten Doç. Dr. Erdem Usanmaz, “Abdurrahim Karakoç, Türk ozanlık geleneğinin yakın dönem temsilcilerindendir. Türk şiirine, ‘Mihriban, İsyanlı Sükut, Hak Yol İslam Yazacağız, Gel Gayrı ve Omzumda Sevda Yükü' gibi çok kıymetli eserleri kazandırdı. Bizler, o unutulmayan türküleri hazırladığımız repertuvar ile seyircilerimize sunacağız. Bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum” dedi.