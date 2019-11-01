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Osmangazili atıcı rekor kırdı

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcularından Sena Can rekor kırdı.


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Malatya gibi illerden toplam 55 sporcunun mücadele ettiği müsabakaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı atıcısı Sena Can damga vurdu. Genç bayanlar kategorisinde rakipleri karşısında boy gösteren Osmangazili sporcu Sena Can, elde ettiği 114 puanla birincilik kürsüsünde yerini aldı. Altın madalya alan genç atıcı, aynı zamanda rekor kırmanın gururunu yaşadı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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