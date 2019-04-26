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Osmangazili atıcılardan çifte başarı

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcularından Emine Taşdelen ve Emine Duyduk, Ateşli Silahlar Grup Müsabakaları’nda altın ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcularından Emine Taşdelen ve Emine Duyduk, Ateşli Silahlar Grup Müsabakaları'nda altın ile gümüş madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Ateşli Silahlar Grup Müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 35 sporcunun boy gösterdiği müsabakalara Osmangazi Belediyespor'un başarılı atıcıları damga vurdu. 25 metre büyük bayanlar spor tabanca kategorisinde rakiplerine geçit vermeyen Osmangazili Emine Taşdelen 515 puanla birincilik, Emine Duyduk ise 498 puanla ikincilik kürsüsüne çıktı.


Son dönemde elde ettikleri dereceler ile atıcılık branşında kendinden söz ettiren başarılı sporcular, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

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