Osmangazili atletin yıldızı parladı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Muhammed Emin Koparan, Kırklareli'nde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları'nda göz doldurdu.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı'ndan Muhammed Emin Koparan, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul Anadolu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, İstanbul Avrupa il karmalarından toplam 213 sporcunun ter döktüğü yarışlara adeta damga vurdu. 60 metre sprint kategorisinde boy gösteren genç sporcu, rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek 7,36 derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra Koparan, TOHM barajını da geçmeye hak kazandı.

Büyük mutluluk yaşayan Osmangazili atlet, gelecek müsabakalarda iddiasını koruyacağını vurguladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise sporcu ve antrenörünü kutladı.