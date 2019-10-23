Osmangazili Ayça, Bursa'nın En'leri Arasında

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun ortaklaşa olarak düzenlediği Bursa 2019 Yılı Spor'un En'leri ödül töreni Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Yoğun katılımın sağlandığı organizasyona Osmangazi Belediyespor'un genç raketi damga vurdu. Yıl içerisinde ulusal ve uluslararası turnuvalarda gösterdiği başarılardan dolayı ödüle layık görülen Ayça Özgür, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal ile Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç'tan plaketini aldı. Büyük mutluluk yaşayan raket, iddiasını her zaman koruyacağını belirterek desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

“Genç Yıldızımız Ödüllere Doymayacak”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da sporcu ve antrenörünü kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak spora ve sporcuya yönelik yatırımların devam edeceğinin altını çizerek, “Spor alanında birçok tesis yaptık. Bu tesisler gençlerimiz tarafından etkin bir şekilde kullanıldığında sportif başarılarda elde ediliyor. Sporcumuz Ayça da Osmangazi Belediyespor bünyesindeki önemli sporcularımızdan biri. Okul hayatındaki başarılarıyla birlikte spor alanında şampiyonluklar getirmesi, bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnşallah Ayça'yı 2020 olimpiyatlarında görürüz ve bu gururu tüm ülke olarak yaşarız” dedi.