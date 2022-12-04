Osmangazili badmintoncudan altın madalya

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na damga vurdu.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 1042 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazili sporcu Veysel Taşdemir göz doldurdu. Rakipleri karşısında bir yaş küçük olmasına rağmen üstün performans sergileyen Taşdemir, birincilik kürsüsüne oturdu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı başarıyla temsil eden genç sporcu ve antrenörünü kutladı.