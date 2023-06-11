Osmangazili badmintoncudan altın madalya

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na damga vurdu.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde toplam 762 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Osmangazili Veysel Taşdemir göz doldurdu. Rakipleri karşısına çift erkekler kategorisinde çıkan genç yıldız, sergilediği üstün performans ile şampiyonluk kürsüsüne oturdu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı başarıyla temsil eden sporcu ile antrenörünü yürekten kutladı.