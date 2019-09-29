İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmangazili badmintoncular madalyaları topladı

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı, 19 Yaş Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası’nda madalya coşkusu yaşadı.

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı, 19 Yaş Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası'nda madalya coşkusu yaşadı.


Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 75 sporcunun boy gösterdiği müsabakada Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri ışık saçtı. Son dönemde elde ettiği derecelerle ivme yakalayan genç yıldız Ayça Özgür tek bayanlarda, Tayfun Taşdemir ise tek erkeklerde birinci oldu. Bunun yanı sıra çift bayanlar kategorisinde rakipleri karşısında mücadele eden Naime Yılmaz ile karışık çiftler kategorisinde ter döken Tayfun Taşdemir-Ayça Özgür, üçüncülük kürsüsünde yerini aldı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.