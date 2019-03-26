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Osmangazili badmintonculardan çifte başarı

Osmangazi Belediyespor’un başarılı raketleri Berkay Çiçen ve Naime Yılmaz, Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri Berkay Çiçen ve Naime Yılmaz, Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.


Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren 161 kulüpten toplam 630 sporcunun kıyasıya mücadele verdiği şampiyonaya, Osmangazili badmintoncular damga vurdu. Tek erkekler kategorisinde boy gösteren Berkay Çiçen, rakipleri karşısında üçüncü oldu. Başarılı raketlerden Naime Yılmaz ise ise çift kızlar kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde oynayan Betül Söner ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.


Gerek spor yatırımları gerekse sporcuların elde ettiği başarılarla Bursa'da sporun markası olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu başarılar sadece bizim değil, bütün şehrin, ülkenin göğsünü kabartan önemli başarılar. Bizlere bu gururu yaşatan sporcu ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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