Osmangazili badmintoncuların madalya coşkusu

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı, Türkiye Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda elde ettiği derecelerle galibiyet coşkusu yaşadı.

Dünya ve Avrupa Gençler Sıralamasına puan veren Türkiye Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlendi. 4 gün süren organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 11 ülkeden toplam 263 sporcu katıldı. Milli Takım adına madalya mücadelesi veren Osmangazi Belediyespor'un başarılı badmintoncuları, turnuvaya damga vurdu. Tek kadınlar kategorisinde raket sallayan Osmangazili Betül Soner birinci olurken, Ayça Özgür ise üçüncü oldu. Bunun yanı sıra Semih Özgür Doğruer ile Edanur Alan ikilisi karışık çiftler kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Böylece Türkiye Badminton Milli Takımı 4 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya ile turnuvadan ayrıldı.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Badminton Takımı'nı tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sporcularımızın bu tür önemli müsabakalarda dereceler elde edip, milli takımımıza katkıda bulunmaları büyük önem arz ediyor. İnşallah sporcularımız bundan sonraki turnuvalarda bizleri gururlandırmaya devam edecek” dedi.