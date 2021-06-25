Osmangazili gençler potayla buluşuyor

“Sporla gelişen Bursa” sloganıyla spora ve sporcuya yönelik ciddi yatırımlar yapan ve yaptığı bu yatırımlar ile pek çok mahalli idareye örnek olan Osmangazi Belediyesi, ilçeye 10 yeni basketbol sahası daha kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde ilçenin 10 farklı noktasında 19x10 metre ebatlarında karşılıklı iki potası bulunan basketbol sahası inşa edildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Gündoğdu Mustafa Kemal Caddesi,Alaşar4.Ata Sokak,Yunuseli4. Cesur Sokak, Geçit 2. Geçit Sokak, Hamitler 1. Karıncalı Sokak, Hüdavendigar 3. Vardar Sokak, Sırameşeler 7.Ulu Sokak, Demirtaş Cumhuriyet Caddesi, Selâmet1. Kurtuluş Sokak ve Demirtaş 1249. Sokak'ta inşa edilen basket sahalarının yapımı tamamlandı.

Bugüne kadar ilçede atletizm, yüzme, tenis, atıcılık, badminton, judo gibi pek çok farklı branşta altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son olarak yeni basketbol sahaları kazandırdıklarını ifade etti. Spora yaptıkları yatırımların meyvelerini aldıklarını belirten Dündar, “Osmangazi Belediyespor çatısı altında yetişen pek çok sporcumuz, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak, onları sporla buluşturup sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak bizlerin en büyük görevi. Bizde bugüne kadar bu görev sorumluluk bilinciyle hareket ederek, onları sporla buluşturmak için ciddi yatırımlar yaptık. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz 10 basket sahasının inşaatını tamamlayarak ilçemize kazandırdık. Her biri 19x10 metre ebatlarında olan basket sahalarında karşılıklı iki pota bulunuyor. Ayrıca, etrafı tel örgülerle çevrili. Osmangazi'mize, gençlerimize hayırlı olsun” dedi.