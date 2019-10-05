Osmangazili ikizler gözünü Avrupa'ya dikti

Savunma amaçlı başladıkları taekwondoda farklı kilolarda mücadele eden Osmangazi Belediyespor'un ikizleri Mihriban ve Melike Ağralı, Avrupa'da başarı elde etmeyi hedefliyor.

Osmangazi Belediyespor'un çift yumurta ikizleri Mihriban ve Melike Ağralı, taekwondoda gösterdikleri başarılarla dikkat çekiyor. Doğdukları günden beri birbirinden hiç ayrılmayan 16 yaşındaki ikizler, yaklaşık üç yıldır uğraştıkları taekwondoda da birbirinden kopmuyor. Acemler Spor Salonu'nda başantrenör Mücahit Altıner nezâretinde çalışmalarına devam eden ikizler, elde ettikleri Türkiye şampiyonlukları ile başarıdan başarıya koşuyor. Kısa sürede kendini geliştiren Osmangazili taekwondocular, çalışmalarını aralıksız sürdürerek Avrupa Şampiyonası hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Kardeşiyle aynı branşta olmanın spor hayatına çok şey kattığını belirten Mihriban Ağralı, kendisinin ayrıca Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) seçildiğini söyledi. Ağralı, “İkizimle beraber aynı sporu yapmak çok güzel bir duygu. İyi de olsak, kötü de olsak desteğimizi esirgemiyoruz. Antrenmanlarımızda birbirimize rakip olarak eksiklerimizi tamamlıyoruz. Olimpiyat, tünya ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Servet Tazegül'ü kendimize örnek alıyoruz” dedi.

Kendi kategorilerinde kardeşiyle iddialı olduklarının altını çizen Melike Ağralı da, “İkizim Mihriban 68 kilogramda, ben ise 63 kilogramda rakiplerimizle mücadele ediyoruz. Ailemizin desteği olmasaydı kısa sürede bu kadar başarılı olamazdık. Önümüzdeki süreçte kendimizi daha çok geliştirerek, ay yıldızlı bayrağımızı kürsüde dalgalandıracağız. Bizlere her türlü imkânı sunan Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a da çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı Başantrenörü Mücahit Altıner ise ikizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Kızlarımız küçük yaşta jimnastik yaptıkları için taekwondoda başarıları elde etmeleri daha kolay oldu. Geç yaşta başladıkları için spor alt yapılarının olması bizler için oldukça önemliydi. İkizlerimiz eğitim hayatlarında da ailesini gururlandırıyor. İnşallah hırsları ve gayretleriyle daha iyi yerlere gelecekler” dedi.