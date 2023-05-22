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Osmangazili judocudan bronz madalya

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Melisa Çakmaklı Arslan, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Büyükler Avrupa Kupası’nda göz doldurdu.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Melisa Çakmaklı Arslan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Büyükler Avrupa Kupası'nda göz doldurdu.


Türkiye Judo Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Avrupa Kupası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, olimpiyat yıldızı Melisa Çakmaklı Arslan ile Bursa'ya madalya kazandırdı. 25 ülkeden 297 sporcunun ter döktüğü turnuvada 48 kilogramda tatamiye çıkan Arslan, Macar rakibi Szabina Szeleczki'yi ipponla yenerek üçüncülük kürsüsüne oturdu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı başarıyla temsil eden genç sporcu ile antrenörünü yürekten kutladı.

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