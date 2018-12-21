Osmangazili judocudan gümüş madalya

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Damla Çalışkan, Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda sergilediği üstün performans ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonu (TJF) tarafından Antalya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 57 ilden 217'i kadın, 381'i erkek olmak üzere toplam 598 judokanın katılım sağladığı şampiyonanın ilk gününde kadınlar 48, 52, 57, 63 kilogramda, erkekler ise 60, 66,73 ve 81 kilogramda tatamiye çıktı. Bursa'yı temsilen 52 kilogramda mücadele eden Osmangazili Damla Çalışkan, müsabakalar sonunda ikincilik başarısı elde etti. Kürsüde madalya coşkusu yaşayan başarılı sporcu, şehre kazandırdığı tesislerle spora desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Başkan Dündar da, ulusal ve uluslararası birçok müsabakada göz dolduran sporcu ile antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.