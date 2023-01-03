Osmangazili judocular Süper Lig'de

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Ankara'da düzenlenen Spor Toto Süper Lig Yükselme Müsabakaları'nda üstün performans sergileyerek farkını ortaya koydu.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Süper Lig Yükselme Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 10 kadın ve 13 erkek kulübün katılımıyla gerçekleşen turnuvaya Osmangazili judocular damga vurdu. Tatamide fırtına estiren erkek takımı, Manisa Yunus Emre Belediyespor'u 3-2, İstanbul Bahçelievler Belediyespor ve Samsun Canik Belediyespor'u 4-1 skorla yenerek turnuvada adeta göz doldurdu. Final karşılaşmasında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'a 3-2 mağlup olarak ikincilik başarısı elde eden genç yetenekler, müsabaka sonunda Süper Lig kürsüsüne oturdu.

Bursa'yı başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörlerini kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, judo akademinin meyvelerini almaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.