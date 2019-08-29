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Osmangazili judocular tatamide nefes kesti

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 9.

Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası'nda altın ve bronz madalyaların sahibi oldu.


Türkiye Judo Federasyonu ile Sakarya Judo İl Temsilciği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası, kıyasıya mücâdelelere sahne oldu. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya, Güney Kore, Tacikistan, Romanya, Yunanistan, Gürcistan ve Özbekistan'dan 934 judocunun boy gösterdiği müsabakaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcuları damga vurdu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili judocular, yıldızlar kategorisinde şampiyon olurken, ümitler kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Madalya coşkusu yaşayan genç sporcular, gelecek yıllarda iddialarını koruyacaklarını söyledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise Bursa'ya madalya ile dönen sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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