Osmangazili Judoculardan 3 madalya

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda madalyaya doydu.

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, hayata geçirdiği judo akademiyle farkını yeniden ortaya koydu. 56 ilden 257 kadın, 432 erkek olmak üzere toplam 689 sporcunun katıldığı Spor Toto Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda rakipleri karşısında formuna estiren genç yıldızlardan Abdülaziz Kara 66 kilogramda, Melisa Çakmaklı Arslan 48 kilogramda, Yağmur Naz Aydın ise 70 kilogramda üçüncülük kürsüsüne oturdu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörlerini yürekten kutladı.