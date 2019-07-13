İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmangazili kadınların güç birliği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan kadın muhtarlar ve kadın meclis üyeleriyle bir araya geldi.


Merinos Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen tanışma toplantısında kadınların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar ile meclis üyelerinin vatandaşla belediye arasında köprü olduğunu belirtti. Mahallelerin meselelerini sür'atle çözmek için fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bizim kültürümüzde, inancımızda kadın en önemli unsurdur. Ailenin temeli ve evi her anlamda yöneten kadındır. Bu anlamda kadın yöneticilerimizin her seçimde artış göstermesi bizleri mutlu ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların beklentilerini karşılamak adına muhtar ve meclis üyelerimizle ortak hareket ediyoruz. Yeni dönemde birçok yeni projeyi birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.