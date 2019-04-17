İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Osmangazili kulaçlardan büyük başarı

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakası’nda göz doldurdu.

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakası'nda göz doldurdu.


Türkiye Yüzme Federasyonu tarafında Sakarya'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakasına, Osmangazi Belediyespor'un alt yapısında yetişen yüzücüler damga vurdu. 19 kulübün kıyasıya mücadele verdiği müsabaka serbest, karışık, kelebek, sırt üstü gibi çeşitli kategorilerde düzenlendi. Yapılan yarışlar neticesinde erkeklerde Osmangazili Metehan Uludağ, Berat Kerem Tanrıver, Berat Yavuz Korkmaz, Ramazan Doğan, Yunus Emre Aslan ve Eren Topkaya, kızlarda ise Aybegüm Karagöz barajları geçti. Rakipleri karşısında üstün bir performans sergileyen Osmangazi Belediyespor'un başarılı kulaçları, madalya coşkusu yaşadı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.