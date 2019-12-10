Osmangazili kulaçtan bronz madalya

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Metehan Uludağ, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali'nde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Ankara Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 212 kulüpten toplam bin 256 sporcunun boy gösterdiği yarışlarda Osmangazi Belediyespor'un başarılı kulacı göz doldurdu. Dört gün boyunca devam eden finallerde rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Metehan Uludağ, 50 metre serbest kategorisinde 34.71 derecesiyle, 200 metre karışık kategorisinde de 03:07.02 derecesiyle A1 barajını geçerek bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışları madalya ile taçlandırmanın mutluluğunu yaşayan Uludağ, gelecek müsabakalarda iddiasını koruyacağını belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Bursa'yı başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.