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Osmangazili raketlerin madalya coşkusu

Osmangazi Belediyespor’un millî tenisçisi Emir Vatansever, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda üstün bir performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor'un millî tenisçisi Emir Vatansever, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda üstün bir performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.


Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 7 farklı branşta Türkiye'de ilk kez gerçekleşen şampiyonaya, 54 ilden yaklaşık 700 sporcu katıldı. Birçok önemli turnuvada rakipleri karşısında fırtına estiren Osmangazi Belediyespor'un 14 yaşındaki başarılı raketi Emir Vatansever, büyükler kategorisinde birinci oldu. Aynı turnuvada küçükler kategorisinde korta çıkan Hüseyin Şengöz ikincilik, Yusuf Ocak ise üçüncülük kürsüsünde yer aldı.


Derece alan genç yıldızları kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleceğe umutla baktıklarını belirtti.

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