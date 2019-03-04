Osmangazili raketlerin madalya sevinci

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Emir Vatansever ve Mehmet Mert Urgan, 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvası'nda altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından toplam 679 sporcunun yer aldığı turnuvada Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri göz doldurdu. Kortta fırtına estiren milli sporcu Emir Vatansever, grubunda birincilik başarısı elde etti. Son dönemde gösterdiği üstün performans ile adından söz ettiren Osmangazili Mehmet Mert Urgan ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili yıldızları kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi.