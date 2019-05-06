Osmangazili sporcular engel tanımıyor

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Kerim Korkmaz, Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu. 7 farklı branşta gerçekleştirilen şampiyonada, Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu göz doldurdu. Gençler kategorisi 48 kilogramda tatamide boy gösteren Kerim Korkmaz, rakibi karşısında ikinci oldu. Avrupa Şampiyonası seçmeleri öncesi formunu koruyan genç sporcu, Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Başarıya giden yolun altyapıdan geçtiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.