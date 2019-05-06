İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmangazili sporcular engel tanımıyor

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Kerim Korkmaz, Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Kerim Korkmaz, Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.


Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu. 7 farklı branşta gerçekleştirilen şampiyonada, Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu göz doldurdu. Gençler kategorisi 48 kilogramda tatamide boy gösteren Kerim Korkmaz, rakibi karşısında ikinci oldu. Avrupa Şampiyonası seçmeleri öncesi formunu koruyan genç sporcu, Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.


Başarıya giden yolun altyapıdan geçtiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.