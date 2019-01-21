Osmangazili tekvandocudan bronz madalya

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Mihriban Ağralı, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu (TAF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Konya Büyükşehir Belediye Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir gibi çeşitli kulüplerden toplam 184 sporcu katıldı. Tatamide 68 kilogramda boy gösteren Osmangazili Mihriban Ağralı, rakipleri karşısında üçüncülük kürsüsüne çıktı. Gösterdiği performansla şubat ayında Antalya'da düzenlenecek Türkiye Uluslararası Açık Turnuvası'nda millî takım forması giyecek Osmangazili sporcu, Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.