Osmangazili tekvandocudan bronz madalya

Son dönemde elde ettiği dereceler ile tekvando branşında büyük bir ivme yakalayan Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Mihriban Ağralı, milli takım formasıyla çıktığı 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 3 gün süren turnuvaya, 51 ülkeden toplam bin 615 sporcu katıldı. Genç Millî Takım adına boy gösteren Osmangazi Belediyespor sporcusu Mihriban Ağralı, sergilediği üstün performans ile göz doldurdu. 68 kilogramda tatamiye çıkan genç sporcu, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gelecek için umut vaat eden Ağralı, ay-yıldızlı forma altında Bursa ve Osmangazi'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

Desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür eden Başantrenör Mücahit Altıner de, çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade ederek, alt yapı çalışmalarının semeresini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.