Osmangazili tekvandocuların kupa heyecanı

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcuları, İller Arası Tekvando Turnuvası'nda üstün bir performans sergileyerek göz doldurdu.

Bursa Tekvando İl Temsilciliği tarafından Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen İller Arası Tekvando Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Altın madalya için 271 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya Osmangazi Belediyespor'un yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren 9 farklı ilden 38 kulüp katılım sağladı. İki gün boyunca devam eden İller Arası Tekvando Turnuvası'nda kızlar +59 kilogramda tatamiye çıkan Osmangazili Mihriban Ağralı birincilik başarısını elde etti. Aynı zamanda kızlar 44 kilogramda ter döken Zeynep Meryem Çetin ikincilik kürsüsüne çıktı. Takım halinde üçüncü olarak kupanın sahibi olan Osmangazi Belediyespor, alt yapı sporcularının performanslarının artmasından dolayı büyük mutluluk yaşıyor. Eksiklerini görerek özel antrenman programlarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Osmangazili tekvandocular, yıl içerisinde Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.