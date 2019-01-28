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Osmangazili tekvandocuların kuşak heyecanı

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı’nda mücadele eden başarılı sporculardan 45’i, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak terfi imtihanını kazanarak bir üst kuşağa yükseldi.

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı'nda mücadele eden başarılı sporculardan 45'i, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak terfi imtihanını kazanarak bir üst kuşağa yükseldi.


Acemler Spor Salonu'nda gerçekleşen kuşak terfi sınavında Osmangazili tekvandocular hayali dövüş, eşli müsâbaka ve tahta kırış gruplarında ter döktü. Beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve kırmızı- siyah kuşak almaya hak kazanan sporcuların heyecanına salonda bulunan aileleri de ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan sınavda terfi alan sporcular yeni sezonda Osmangazi Belediyespor'u minik, genç ve yıldız kategorilerinde temsil edecek.


Osmangazi'de tekvando âilesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyespor 13 farklı branşta gençlerimize hizmet veriyor. Bu branşların hepsinde birbirinden başarılı ve millî takımlara yükselen sporcularımız yer alıyor. Tekvando branşında da 155 aktif sporcu sayımızla geleceğe yatırım yapıyoruz. Bizler Osmangazi'de sevgi ve saygı çerçevesinde kabiliyetli sporcular yetiştirmenin peşindeyiz” dedi.

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