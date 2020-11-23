Osmangazi'nde aralıksız dezenfekte

Koronavirüs salgınında vak'a sayılarının artmasıyla tedbirlerini artıran Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin temizlik seferberliği vatandaşların takdirini topluyor.

Virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayından itibaren temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, salgının etkilerini asgariye indirmek için büyük gayret gösteriyor. Virüse karşı adeta savaş açan belediye ekipleri, ilçede bulunan meydan, cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Bunun yanı sıra ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı hizmet noktası, okul, eczane, sağlık ocağı, pazar alanı, kültür merkezi, spor tesisi, kütüphane ve ibadethane gibi alanlarda da yoğun mesai harcıyor. Ayrıca belediye bünyesinde bulunan özel temizlik araçları ile Osmangazi'nin dört bir yanı ilaçlanıyor.

Hastalık son bulana kadar topyekün mücadele edeceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, koronavirüsün yayılmasını engellemek adına büyük mücadele gösteriyoruz. Ekiplerimiz, 24 saat çalışarak ilçemizde dezenfekte edilmeyen tek bir nokta bırakmıyor. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu riskli günlerde kişisel temizliklerine ve hijyene özen göstermeleridir. Ayrıca kalabalık ortamlardan uzak durmamız da oldukça önemli. Devletimizin ve hükümetimizin başarılı çalışmaları neticesinde virüsten en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Kurallara uyarak inşallah, en kısa sürede sağlıklı günlerimize geri döneceğiz” dedi.