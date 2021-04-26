Osmangazi'nin iftar yemekleri 5 yıldızlı otellerle yarışıyor

Ramazan ayı boyunca 100 bini aşkın sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek olan Osmangazi Belediyesi'nin mutfağından çıkan iftar yemekleri beş yıldızlı otelleri aratmıyor.

Her gün garnitürü ile birlikte 4 çeşit yemek hijyenik ortamda usta aşçılar tarafından aynı özen ve lezzetle hazırlanıyor.Bereket ve hayırda yarış, ilk olarak Somuncu Baba Gönül Fırını'nda başlıyor. Yaklaşık 10 bin somun ekmek buharı üzerinde tüterken hanelere ulaştırılıyor.

Ardından Soğanlı Kültür Merkezi'nde son derece hijyenikbir ortamda usta aşçılar liderliğindeonlarca personelin tatlı telaşı başlıyor. Protein, tuz, yağ oranları hesaplanan özenle seçilen malzemeler, lezzet yolculuğuna çıkıyor.

Usta ellerde hazırlanan farklı lezzetlerin son durağı ise 18.00-19.00 saatleri arasında Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ile Sakarya Kimsesizler Aşevi oluyor. İhtiyaç sahipleri iftarlıkları sıcaklıklarını koruyan ve taşınması kolay özel paketlerde teslim alıyor.

“Sofralar ayrı, gönüller bir”

Osmangazi Belediye Başkan Mustafa Dündar, ramazan ayı boyunca yaklaşık371bini aşkın sıcak yemek paketi, erzak paketi ileSomuncu Baba ekmeğinin vatandaşlarlabuluşacağını belirterek, ayrıca koronavirüse yakalanan,yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli vatandaşlardan gelen talebe göre evlere sıcak yemek dağıtımının da sürdüğünü söyledi.Başkan Dündar,“Yüzyıllardan beri atalarımızdan devraldığımız yardımlaşma geleneğimizi, kültürümüze ve inancımıza yakışır şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Soframızdan bereket, hanemizden huzur ve sağlık eksik olmasın. Allah, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin, hayırlı ramazanlar” diye konuştu.