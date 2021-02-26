Osmangazi'nin ilk belediye başkanı öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçe belediyesinin kurucusu ve ilk belediye başkanı olan Erhan Keleşoğlu'nun cenazesi 1 Mart Pazartesi günü Osmangazi Belediyesi önünde yapılacak törenin ardından öğle namazını müteakip Ulucami'de kılınacak cenaze namazı sonrası Emirsultan Mezarlığı'na defnedilecek. Keleşoğlu'nun vefatı üzerine belediye başkanları ve birçok siyasetçi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı paylaşımda, "Osmangazi Belediyesi'nin ilk başkanı Erhan Keleşoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Erhan Başkanın ilçemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.