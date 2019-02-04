Osmangazi'nin millî gururu

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı'nın millî sporcusu Bayram Kayan, ikinci kez dünya şampiyonu olmak için tatamiye çıkacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için önemli organizasyonlardan olan Dünya Para Taekwondo Şampiyonası, 5 Şubat'ta başlayacak. Antalya'da iki gün sürecek şampiyona, 69 ülkeden toplam 654 sporcunun kıyasıya mücadelelerine sahne olacak. Ay yıldızlı formayı giyecek olan Osmangazi Belediyespor'un başarılı tekvandocusu Bayram Kayan, K44 kategorisi +75 kilogramda rakipleriyle karşılaşacak.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı dereceleri olan Kayan'a yürekten inandığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tekvando Takımı sporcumuz Bayram Kayan, yıl içerisinde elde ettiği çeşitli zaferler ile bizlere büyük gurur yaşattı. İyi bir kamp dönemi geçiren sporcumuz, dünya şampiyonasına hazır. İnşallah ülkemizi ve Osmangazi'yi en iyi şekilde temsil edecek sporcumuz bizlere büyük mutluluk yaşatacak” dedi.