Osmangazi'nin ödüllü projesi hızla yükseliyor

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan Kaliteli Yaşam Merkezi'nde inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Bursa'nın yeni gelişim bölgelerinden Demirtaş'ta 14 bin 162 metrekare alan üzerine inşa edilen Kaliteli Yaşam Merkezi, büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye'de bir ilk olacak. Bursa'ya değer katacak vizyon proje, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar' yarışmasında da bin 100 proje arasında ilk 100'e girmeyi başardı.

Bir kampüs şeklinde projelendirilen merkezde, modern, konforlu ve yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek 250 yataklı bir huzurevi yer alacak. Aynı zamanda alzheimer hastaları için günlük bakım ve destek merkezi bulunacak. Bahçesi, peyzajı ve bütün çevre düzenlemeleri yaşlılar ile engellilerin rahat hareket edeceği şekilde tasarlanan merkezin bir bölümü de, zihin ve beden engelli vatandaşlara günlük bakım ve destek hizmeti verecek.

Temeli Şubat ayında atılan Kaliteli Yaşam Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlanırken tesisat, duvar ve sıva çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kaliteli Yaşam Merkezi'nin Türkiye'ye örnek çok özel bir proje olduğunu belirterek, “Sosyal belediyecilik çalışmalarında Osmangazi Belediyesi olarak çıtayı yükselttik. Kaliteli Yaşam Merkezi, sosyal belediyeciliğin zirvesi diyebileceğimiz bir proje. Özellikle yaşlılarımıza, alzheimer hastalarına ve engelli vatandaşlarımıza adeta bir otel konforunda hizmet vereceğiz. İnşaat çalışmalarında artık son aşamaya geldik. Kısa bir süre sonra çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.