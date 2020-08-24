Osmangazi'nin sokakları sanatla renklendi

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakları sanatla buluşturuyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu merkezî noktalardaki zeminler, boş duvarlar ve trafolar resimlerle süslendi. Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin ilk uygulama noktası Şehreküstü Mahallesi oldu. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin destek verdiği proje dâhilinde araç trafiğine kapalı olan sokakların zemini ve mahalledeki boş duvarlar, öğrencilerin âdetâ tuvali oldu. Öğrenciler tarafından yapılan birbirinden renkli resimler ile Osmangazi sokakları açık hava sergisine dönüştü. Duvar ve yer resimleri, başta çocuklar olmak üzere Osmangazililerin takdirini kazandı. Vatandaşlar çizilen resimler önünde fotoğraf çektirirken, bölge esnafı da bu uygulamadan dolayı büyük mutluluk duydu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürüttükleri çalışmalarla Osmangazi'yi sadece mimarî açıdan değil, sanat yönünden de güzelleştirdiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Birçok konuda lider olan Osmangazi, aynı zamanda sanatın da merkezi. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüzün hazırladı proje çerçevesinde belirlenen noktalar, öğrenci kardeşlerimizin çizdiği resimler ile renkleniyor. Farklı noktalarda benzer çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.