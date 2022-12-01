Osmangazi'ye Bilge Kağan abidesi

Osmangazi Belediyesi, Moğolistan'ın Arkhangai şehri ile olan kardeşliğini pekiştirmek için Yunuseli Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Caddesi ile Yunuseli Bulvarı arasındaki bulunan caddeye “Bilge Kağan Caddesi” ismini verdi. Başkan Mustafa Dündar, “Bilge Kağan isminin yazılı olduğu abideyi caddeye dikerek hem kardeşliğimizi, hem de Bilge Kağan ismini yaşatmış olacağız” dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin tarihte ilk ‘Türk' kelimesinin geçtiği Orhun Yazıtları'nın yer aldığı Moğolistan'ın Arkhangai Belediyesi ile olan kardeş şehir ilişkileri, iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirilen diyalog ve etkinliklerle güçleniyor. Göktürk Devleti'nin en güçlü hükümdarı olarak Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Bilge Kağan isminin, karşılıklı alınan kararla birlikte her iki şehirde de caddelere verildiğini ifade eden Başkan Dündar, “Bilindiği gibi, Türk kelimesinin ilk kullanıldığı Orhun Abideleri Moğolistan'ın Arkhangai şehrinde bulunuyor. Osmangazi Belediyesi olarak kardeş şehrimiz olan Arkhangai şehri yöneticileri ile karşılıklı ziyaret ve işbirliği görüşmelerimiz sırasında, her iki şehirde de bir caddeye Bilgi Kağan isminin verilmesi kararını aldık” dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında bu kararın meclisten de geçtiğini belirten Başkan Dündar, “Karşılıklı görüşmeler sonucu aldığımız bu kararın ardından, Osmangazi Belediyesi olarak meclis toplantısında Yunuseli Mahallemizdeki Alpaslan Türkeş Caddesi ile Yunuseli Bulvarı arasında kalan caddeye Bilge Kağan Caddesi ismini verdik. Aynı şekilde kardeş şehir Arkhangai'da bir caddeye de Bilgi Kağan ismi verildi. Önümüzdeki günlerde adını verdiğimiz Bilge Kağan isminin yazılı olduğu abideyi caddeye dikerek hem kardeşliğimizi, hem de Bilge Kağan ismini yaşatmış olacağız” diye konuştu.

Bilge Kağan kimdir?

Büyük Türk hükümdarı Bilge Kağan, 683 yılında doğdu. Babası Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan, annesi İlbilge Hatun'dur. 8 yaşında babasını kaybeden Bilge Kağan, amcası Kapağan Kağan tarafından büyütüldü. İkinci Göktürk Kağanlığı'nın 4. Kağanı olan Bilge Kağan'ın hükümdarlığı süresince Göktürk Devleti'nin sınırları Çin'in Şan-Tung ovasından, İç Asya'da Karaşar bölgesine, kuzeyde Bayırku sahasından Ani Irmağına, batıda Ceyhun Irmağı dolaylarındaki Semerkand-Belh yoluna kadar genişlemiştir. Tarihte bilinen ilk Türk kelimesinin geçtiği Orhun Yazıtları, Göktürk (Köktürk) imparatorluğunun ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden kalan yazılı taşlardır. Bu taşlar, hem maddi hem de manevi bakımdan Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli abideleridir. “Türk” kelimesi, Türk Milleti'nin adı olarak ilk defa bu bengü taşlarda geçmektedir. Bilge Kağan, 25 Kasım 734 tarihinde yaşama gözlerini yummuştur.