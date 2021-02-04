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Osmaniye Mahallesi yeni otoparkına kavuştu

İnegöl Belediyesi, Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Sokakta bulunan belediyeye ait boş alanı 30 araçlık otopark olarak düzenledi.


Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle her geçen gün artan araç sayısı ve yaşanan parklanma sorununun önüne geçebilmek adına mahalle otoparkları üretmeye devam ediyor. Uygun bulunan her alan modern ve belli standartlarda otoparklar olarak düzenleniyor.


Bu kapsamda Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Sokakta bulunan alanda 30 araçlık otopark oluşturulması için bir süre önce çalışmalara başlandı. Zeminin 60 cm kazılarak 150 metretül bordür ve 600 metrekare parke taşı uygulamasının yapıldığı alanda, renkli parke taşlarla sokağa renk katan bir çalışma ortaya çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, beraberindeki heyetle birlikte tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi. Çalışma hakkında açıklama da yapan Dülger, “Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Sokaktayız. İnegöl Belediyesi olarak ara sokaklarda böyle küçük küçük otoparklar yaparak mahallelerimizi rahatlatmaya devam ediyoruz. İnegöl'ümüzde biliyorsunuz hane başına düşen araç sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu yüzden elimizden geldiğince ara sokaklarda bize ait, uygulama yapabileceğimiz alanlarda hızlı şekilde zeminde sert zemin uygulaması yaparak, renkli taşlarla otopark uygulamaları yapıyoruz. Bugün de burada 30 araçlık otoparkımızın tamamlanmış halini görmek üzere bir araya geldik. Mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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