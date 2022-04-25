Osmanlı geleneği iftarla yaşatıldı

Keles Düvenli Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği, 'diş kirası' geleneğini verdiği iftarla birlikte yaşattı.

İftar sonrasında bir Osmanlı âdeti olan 'diş kirası' geleneğini tekrar canlandırarak ihtiyaç sahibi üyelerine alışveriş kartları dağıtıldı. Dağder Genel Sekreteri ve Düvender yönetim kurulu başkanı Yusuf Aydoğan, "Uzun süredir toplu programlardan uzak kaldıklarını bu dönemde bile sosyal yardımlara devam ettik. Soğuk kış günlerinde giyecek yardımı yaptık. 5 Haziran'da Keles Kocayayla'da yeniden Düvender Yörük Türkmen Şenliği düzenleyeceğiz" dedi.