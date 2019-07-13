İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmanlı'nın ilk başşehri havadan görüntülendi

Osmanlı’ya ilk başşehirlik yapan Bursa’nın Yenişehir ilçesi gece havadan görüntülendi.

Osmanlı'ya ilk başşehirlik yapan Bursa'nın Yenişehir ilçesi gece havadan görüntülendi.


Tarihte ve günümüzde önemli bir yere sahip olan Yenişehir'in gece havadan çekilen fotoğrafları büyüledi. İhlas Haber ajansı (İHA) tarafından şehir merkezinin gece görüntüleri drone ile çekildi. Tarımı, tarihi eserleri, havaalanı ile ön plana çıkan Yenişehir'in havadan çekilen fotoğrafları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.