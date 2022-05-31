OSMEK filografi sanatını yaşatıyor

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Demirtaş Kültür Merkezi'nde verilen filografi eğitimlerinde kursiyerler; çivi çakma, tel tutma, tel örme ve desen çıkarmanın inceliklerini öğreniyor. Toplam 24 öğrencinin olduğu kursta, üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilerden çalışana kadar her yaş grubundan kursiyer bulunuyor. Bu sanatın tüm inceliklerini kavrayan kadınlar, sabırla örülen tellerden şaheserler ortaya çıkartıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatının OSMEK ile hayat bulduğunu söyleyen kurs eğitmeni Nergiz Yiğit, “Bir çivi sanatı olan filografiyi yeniden canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Burada kursiyerlerimizin kalbine dokunuyoruz. 120 saat modüllük kursumuzda hat sanatından doğal figürlere kadar her türlü çalışmayı kursiyerlerimize aktarıyoruz. Kursumuza olan ilgiden oldukça memnunum. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkes eğitimlerimize katılabilir” dedi.

Kursiyerlerden şehit annesi Selma Pınardağ ise sosyalleşmek ve stres atmak amacıyla kursa geldiğini belirterek, “Oğlum Mümin Pınardağ, 2017 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde şehit oldu. İçim öyle yandı ki bu acıyla nasıl baş edilir bilemedim. Dolayısıyla uzun süre psikolojik destek aldım. Doktorumun tavsiyesiyle kursa başladım. Burada tamamen hayatım değişti. Zamanın nasıl geçtiğini inanın anlamıyorum. Yaptıklarımı hediye edip, insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Kursta hem bir şeyler başarmak hem de arkadaşlarla bir arada olmak beni ciddi anlamda motive ediyor. Bizlere böylesine önemli bir imkan sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gittiği sergi sonucu filografiye başladığını ifade eden bedensel engelli Gülsüm Altun da, “Filografi, insanlara göre çok sesli bir sanat olabilir. Fakat çivi çakmanın insan beynini rahatlattığı bilimsel olarak kesinleşti. Burada tüm ağrılarımı unutuyor, kafamı dağıtıyorum. Tüm engelleri aradan kaldırıyorum. Ayrıca yaptıklarımı satarak aile bütçeme katkı sağlıyorum. Lütfen, herkes birbirine faydalı olsun. Umarım birçok insan benim başardığımı görerek bu tarz kurslara yönelir” dedi.