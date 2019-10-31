OSMEK kursiyerlerine meme kanseri semineri

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Osmangazi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) eğitim gören kadın kursiyerlere meme kanseri semineri düzenlendi. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminerde Medical Park Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Engin Ovalıoğlu, kursiyerlere çağımızın hastalığı olan kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgiler verdi. 20 yaşın üstündeki her kadının ayda bir kez kendi kendini muayene etmesi gerektiğini belirten Ovalıoğlu, “Görsel muayenede her iki meme arasında asimetri, meme başında ya da cildinde olan çöküntü, meme cildinde kalınlaşma, ödem, portakal kabuğu görünümü, meme başında şekil ve yön değişikliği, koltuk altında şişliğe dikkat edilmeli. Meme kanserlerinin yüzde 50'si, 2 santimden küçükken el ile saptanabilir” dedi.

Yoğun katılımın sağlandığı seminerde Klinik Psikolog Esma Kınalı da, kanser sürecinde ruh sağlığı ve psikolojik destek konusunda kadın kursiyerleri bilgilendirdi. Herkesin hastalığı farklı anlamlandırdığına dikkat çeken Kınalı, “Kimi öfkelenir, kimi üzülür, kimi kabullenicidir. Bu tepkilerin belirleyicisi, hastalığa verdiğimiz anlamdan geçer. Durumu felaketleştirmek, kişiselleştirmek, genellemeler yapmak olayları olduğu gibi görmemizi zorlaştırır. Bu gidişat, doğal olarak kaygı ve öfkeyi arttırır. Hasta ve yakınlarını anlamaya çalışırken onların şok, inkâr, öfke, depresyon ve kabullenme süreçlerinden geçtiğini göz ardı etmemeliyiz. Kaygıyı kontrol edebilirsek daha sağlıklı bir hayatın kapıları ardına kadar açılır” diye konuştu.

Seminer sonunda kursiyerlerden gelen soruları cevaplayan uzmanlar, merak ettikleri konularda katılımcılara yol gösterdi. Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ise desteklerinden dolayı Medical Park Bursa Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.