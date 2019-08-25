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OSMEK'te bilgiler sanat eserine dönüşüyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan resim kursundan faydalanan kursiyerler, sanat dalında eğitim alıp kendilerini geliştirmenin mutluluğunu yaşıyor.


Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı resim kursu ile öğrencilere temel resim teknikleri ve uygulama çalışmalarını aktarıyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde içlerinde kalan resim sevgisini yıllar sonra tuvalle buluşturan kursiyerlerin ortaya çıkardıkları eserler, adeta görsel şölene dönüşüyor.


Yaklaşık 2,5 aylık bir eğitim süreci geçirmelerine rağmen çizdikleri resimlerle çok büyük bir başarıya imza atan kursiyerlerin bu başarısının disiplinli çalışmadan geçtiğini söyleyen kurs eğitmeni Naime Tamgüç, “Dönem boyunca yağlı boya ve kara kalemin inceliklerini öğretiyoruz. Kursiyerlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor ve motivasyonlarını arttırıyoruz. Burada gençlerimiz yaptıkları çalışmalarla kendilerini geliştirirken, ev hanımlarımız çocuklarıyla birlikte stres atma fırsatı yakalıyor. İlginin ve başarının bu denli yüksek olması bizleri oldukça sevindiriyor. Kursiyerlerimiz bir sanat öğrenmenin dışında kendileri için terapi uyguluyorlar” dedi.

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