OSMEK'te eski eşyalar sanata dönüşüyor

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı dekoratif ahşap süsleme kursuyla öğrencilere eskitme, dekupaj, çatlatma, pasta rölyef, ayna efekti ve peçete tekniklerini öğretiyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler, ayrıca ortaya çıkardıkları sanat eserlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

“Pandeminin stresini atıyoruz”

Kursa özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiğini belirten kurs eğitmeni Nevin Yüksel, “Toplam 200 saat modüllük kursumuzda camları, objeleri, seramikleri ve dönüşümleri boyuyoruz. Eski eşyalara adeta yeniden hayat veriyoruz. Kursiyerlerimizle pandeminin stresini atıyor, çalışmalarımızı büyük bir zevkle yapıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle temizlik, sosyal mesafe ve maske konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Vaktini değerlendirmek isteyen herkesi kursa davet ediyorum” dedi.

Eğitimlerden faydalanan kursiyerler, kendilerine böyle bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.