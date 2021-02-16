OSMEK'te Kur'an kursuna büyük ilgi

Bugüne kadar farklı branşlarda açtığı ücretsiz kurslarla birçok vatandaşı meslek sahibi yapan Osmangazi Belediyesi, son olarak bünyesinde Kur'an kursu açtı.

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimlerini tedbirli bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK), pek çok vatandaşın hayatını değiştiriyor. Son olarak Mehmet Akif Mahallesi'nde açtığı Kur'an-ı kerim kursu ile kadınları bir araya getiren OSMEK, 64 saat modüllük eğitimlerini sosyal mesafe ve hijyen kaidelerine uygun şekilde gerçekleştiriyor. Elif-ba, tecvidli okuma ve duaların aktarıldığı eğitimlerde kursiyerler, Kur'an-ı kerimi öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kursu vatandaşların ilgi, ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda düzenlediklerini belirten OSMEK Mehmet Akif Kursu sorumlusu Psikolog Güler Güleç, “Gerekli tedbirleri alıyoruz. Girişlerde ateş ölçerek, dezenfekte konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Kısa bir süre sonra kalıp hazırlama, takı tasarım, İngilizce kurslarımız da faaliyet gösterecek. Özellikle ev hanımlarını kursumuza davet ediyorum” dedi.