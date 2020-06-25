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OSMEK'te tedbirli eğitim

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (OSMEK) koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitimler normalleşme süreciyle yeniden başladı.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitimler normalleşme süreciyle yeniden başladı.


Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, yeni tip koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesi ile telafi eğitimleri için kapılarını açtı. Kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için gerekli tüm tedbirler alındı. Tüm kurs merkezlerindeki sınıflar, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenirken kursiyer ve eğitmenlerin derslerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Bunun yanı sıra günlük ateş ölçümü yapılan kursiyerler, bu uygulamadan oldukça memnun olduğunu belirtti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Salgın ile mücadelede yeni döneme girdiğimiz şu günlerde hayatın yavaş yavaş normale dönmesi, tüm halkımızı olduğu gibi bizi de mutlu etti. Bu kapsamda meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandıran OSMEK'te telafi derslerini başlattık. Kursiyerler ve eğitmenlerimizin sağlığı açısından tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz, kurs merkezlerinin dezenfeksiyonunu yaptı. Herkesin içi rahat olsun. İnşallah, kursiyerlerimiz en yakın zamanda eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarına kavuşacak” dedi.

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