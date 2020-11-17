OSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nda (OSMEK) yeni dönem kayıtları başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerini tedbirli bir şekilde sürdüren OSMEK, kış döneminde halıcılık, diksiyon, İngilizce, web tasarım, muhasebe ve okuma yazma gibi sosyal mesafeli sınıfların oluşturulabileceği branşlarda hizmet verecek. Vatandaşlara hem mesleki eğitim hem de sosyal aktivite sunmak amacıyla düzenlenen kurslarda, hijyen ve maske kuralına da dikkat edilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslar; Hüdavendigar, Mehmet Akif, Soğanlı, Ördekli, Emek, Demirtaş Kültür Merkezleri ile Namık Kemal, Bağlarbaşı, Panayır, Pınarbaşı, Doburca, Altınova, Yeniceabat, Tuna, Hamitler hizmet binalarında gerçekleştirilecek. Eğitimlerde başarı gösteren kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacak.

OSMEK'in bugüne kadar özellikle kadınların ve gençlerin ekonomiye katılmasına büyük katkı sağladığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, bunu devam ettirmek adına pandemi döneminde de kurslarımızı hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sürdürdük. Şimdi ise yeni dönem kayıtlarımızı başlattık. Kursiyerlerimiz ve eğitmenlerimiz için gerekli tüm tedbirleri aldık. Herkesin içi rahat olsun. OSMEK kurslarına katılmak isteyenler (0224) 234 30 86 ile (0224) 234 30 98 telefon numaralarından ya da internet

üzerinden http://osmek.osmangazi.bel.tr adresine online başvuru yapabilirler” dedi.